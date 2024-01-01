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Şehir magandası, pencereden ateş ederken bekçilere yakalandı!

Şehir magandası, pencereden ateş ederken bekçilere yakalandı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cama çıkıp silahla havaya ateş açan şahıs, devriye gezen bekçilere yakalandı.

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Şeyh Sinan Mahallesi Derinyol Sokak'ta E.G. isimli kişi, oturduğu ikametinin camına çıkarak, havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada devriye gezen bekçi görevlileri, ateş açan şahsı tespit ederek aşağıya inmesini istedi. Şahsın zorluk çıkarması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

E.G. olayı gerçekleştirdiği kurusıkı tabancayı ekiplere teslim etti. Gözaltına alınan E.G. hakkında işlem başlatıldı.

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