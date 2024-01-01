Sürücü vitesleri karıştırınca, otomobil denize uçtu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vitesleri karıştıran sürücü, otomobili denize düşürdü.

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Gece saatlerinde Gündoğan Mahallesi’nde meydana gelen kazada özel bir eğitim kurumunda görev yaptığı öğrenilen bir öğretmen, evinde eğlendikten sonra otomobili ile deniz kıyısına gitti. Bir süre deniz kıyısında vakit geçiren sürücü, evine geri dönmek için otomobili ile manevra yapmak istedi. Vitesi geri yerine ileri takan sürücü, gaza basınca otomobili ile rıhtımdan denize düştü.

Otomobilin camından kendi imkanları ile çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Denizdeki otomobil, dalgıç ve çekici yardımıyla güçlükle çıkarıldı.