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Kayseri'de silahlı saldırı: Yoldan geçenleri de vurdular!

Kayseri'de silahlı saldırı: Yoldan geçenleri de vurdular!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetlilerine ateş açan kişiler yoldan geçenleri de vurdu. Meydana gelen olayda 4 kişi saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

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İlçeye bağlı Argıncık Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, E.M. ve İ.Y.'ye iddiaya göre aralarında husumet bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu kişiler tarafından motosikletten pompalı tüfekle ateş açıldı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu E.M. kalçasından ve İ.Y. diz kapağından yaralanırken o sırada olay yerinden geçen S.E. ve D.E. de vücutlarına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahısları bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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