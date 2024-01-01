Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki İstanbul'un 3 ilçesine dikkat çekti

Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, CNN TÜRK canlı yayınında Semiha Şahin'e önemli açıklamalarda bulundu. Japonya'daki depremi değerlendiren Moriwaki, İstanbul'da 3 ilçeye dikkat çekti.Abone ol
"Normalde Japonya'da deniz tarafında deprem oluyor. Ama bu kez yerde oldu. Tsunami de oluyor. Türkiye'de deniz küçük olduğu için 1 metre en fazla 3 metre olabileceğini söyleyebilirim. 6'dan büyük senede 5-10 kez böyle deprem oluyor." ifadelerini kullanan Moriwaki şunları kaydetti:
Türkiye'de tsunami için hangi bölgeler riskli?
Mersin, Antalya, Alanya tarafları deniz kenarı. Akdeniz komple. Ege'de de geçen sefer İzmir'de ara ara oldu, 1 metre vardı. 'Okyanus yok için tsunamı olmaz' diyemem. Küçük denizse Akdeniz olsun, Ege olsun, Marmara olsun 'küçük bardak sallanırsa, dalga olur.' Buna göre; tsunami de olabilir ama 1 metre. Ama çok kötü senaryo ise kayma ile beraber oluyorsa 3 metre diye söyleyebilirim.
Ege'de deprem oluyorsa... Ege'de deniz kenarı. İzmir olsun, Muğla tarafları ve Fethiye tarafları. Marmara da aynı. 1 metreden en kötü 3 metre diye söyleyebilirim. Tsunaminin içindeyseniz yüzmek mümkün değil. Şansa bir ağaca tutunursa kurtulabilir. Ne olursa olsun yukarı gidilmeli.
İstanbul'da 3 ilçeye dikkat çekti
Mesela İstanbul'u söylersek... Avcılar, Küçükçekmece veya Büyükçekmece o bölge tamamen suyun içinde kalabilir.
Hep beraber hazır olmak lazım. Türkiye'de de Japonya gibi büyük deprem geliyorsa herkesin hazır olması lazım. Mesela, oturdukları evin zemini iyi mi, kötü mü ona bakması lazım. 2000'den önceki bina mı, sonraki bina mı? Kontrol yapıldı mı, yapılmadı mı? Ve komple kötüyse yaşam üçgeni, düdük, sıvı tipi çikolata... Bunları üçgene koyacaksınız.