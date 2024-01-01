Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki İstanbul'un 3 ilçesine dikkat çekti

Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, CNN TÜRK canlı yayınında Semiha Şahin'e önemli açıklamalarda bulundu. Japonya'daki depremi değerlendiren Moriwaki, İstanbul'da 3 ilçeye dikkat çekti.

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"Normalde Japonya'da deniz tarafında deprem oluyor. Ama bu kez yerde oldu. Tsunami de oluyor. Türkiye'de deniz küçük olduğu için 1 metre en fazla 3 metre olabileceğini söyleyebilirim. 6'dan büyük senede 5-10 kez böyle deprem oluyor." ifadelerini kullanan Moriwaki şunları kaydetti:

Türkiye'de tsunami için hangi bölgeler riskli?

Mersin, Antalya, Alanya tarafları deniz kenarı. Akdeniz komple. Ege'de de geçen sefer İzmir'de ara ara oldu, 1 metre vardı. 'Okyanus yok için tsunamı olmaz' diyemem. Küçük denizse Akdeniz olsun, Ege olsun, Marmara olsun 'küçük bardak sallanırsa, dalga olur.' Buna göre; tsunami de olabilir ama 1 metre. Ama çok kötü senaryo ise kayma ile beraber oluyorsa 3 metre diye söyleyebilirim.

Ege'de deprem oluyorsa... Ege'de deniz kenarı. İzmir olsun, Muğla tarafları ve Fethiye tarafları. Marmara da aynı. 1 metreden en kötü 3 metre diye söyleyebilirim. Tsunaminin içindeyseniz yüzmek mümkün değil. Şansa bir ağaca tutunursa kurtulabilir. Ne olursa olsun yukarı gidilmeli.

İstanbul'da 3 ilçeye dikkat çekti

Mesela İstanbul'u söylersek... Avcılar, Küçükçekmece veya Büyükçekmece o bölge tamamen suyun içinde kalabilir.