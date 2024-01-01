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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti!

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti!

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Güllük Mahallesi Bulut Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, yabancı uyruklu A.R.M. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılan A.R.M, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.Y'nin (18) emniyetteki işlemleri sürüyor.

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