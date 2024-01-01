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Kayseri'de laf atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında 'laf atma' nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürülürken, 2 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı yılbaşı eğlencesinden dönen yabancı uyruklu Ali Rıza M. ile arkadaşları, ilçeye bağlı Gülük mahallesi Bulut sokak üzerinde iddiaya göre E.M.'nin arkadaşına laf attı. Grup arasında çıkan tartışma büyüyünce Ali Rıza M. ve K.Y. (19) bıçakla, E.M. ise (18) darp edilerek yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ali Rıza M.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken K.Y. ve E.M. ise ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu olaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, kavga sırasında yaşanan koşuşturmalar da çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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