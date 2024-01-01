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Beşiktaş derken Antalyaspor’a imza atmıştı! Sergen Yalçın'ın yeni maaşı belli oldu

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Beşiktaş derken Antalyaspor’a imza atmıştı! Sergen Yalçın'ın yeni maaşı belli oldu

Süper Lig'in önemli isimlerinden Sergen Yalçın, yeniden teknik direktörlüğe döndü. Beşiktaş'ta görevi bıraktıktan sonra 2 yılı aşkın bir süredir herhangi bir takım çalıştırmayan deneyimli teknik direktör, Antalyaspor ile Süper Lig'e geri döndü. Antalyaspor'dan yapılan resmi açıklamayla birlikte gün yüzüne çıkan anlaşmanın ardından Sergen Yalçın'ın yeni maaşı da belli oldu.

Beşiktaş derken Antalyaspor’a imza atmıştı! Sergen Yalçın'ın yeni maaşı belli oldu

Türk futbolunun önemli isimlerinden birisi olan Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri döndü.

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Beşiktaş derken Antalyaspor’a imza atmıştı! Sergen Yalçın'ın yeni maaşı belli oldu

2021 yılında ayrıldığı Beşiktaş'tan sonra uzun bir süredir takım çalıştırmayan Yalçın, Antalyaspor ile resmen anlaşma sağladı.

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Beşiktaş derken Antalyaspor’a imza atmıştı! Sergen Yalçın'ın yeni maaşı belli oldu

Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetiminin teknik direktör adayları listesinde ilk sıralarda yer aldığı söylenen tecrübeli teknik direktör, büyük bir sürprize imza atmıştı.

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Beşiktaş derken Antalyaspor’a imza atmıştı! Sergen Yalçın'ın yeni maaşı belli oldu

51 yaşındaki çalıştırıcının şu an için teknik direktörü bulunmayan Adana Demirspor'a imza atacağı da söylenenler arasındaydı.

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