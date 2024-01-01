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Sinop'ta yangın! 5 ev zarar gördü, 2 kişi öldü!

Sinop'ta yangın! 5 ev zarar gördü, 2 kişi öldü!

Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 evin zarar gördüğü yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

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İlçeye bağlı Dağtabaklı köyünde Reşit Sevimoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Boyabat ve Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle 4 eve daha sıçrayan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında zarar gören evlerin enkazlarında arama yapan ekipler, Reşit ve Münevver Sevimoğlu'nun cesetlerine ulaştı.

Cenazeler incelemelerin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ​​​​​​

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