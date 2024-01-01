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2024'ün ilk gününde Adana'da 2 kişi intihar etti

2024'ün ilk gününde Adana'da 2 kişi intihar etti

ADANA'da yeni yılın ilk gününde 1'i kadın 2 kişi intihar etti.

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Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde K.Y. adlı kadın, oturdukları apartmandan aşağı atladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde öldüğünü belirledi. K.Y.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir diğer olay ise Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. isimli adam, yeni yılın ilk saatlerinde evinde kendini astı. Yakınları durumu hemen polise ve sağlık ekibine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. A.A.'nın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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