İstanbul'da yeni yılın ilk gününde trafik yüzde 1'e düştü

Yeni yılın ilk gününde yolların boş kaldığı İstanbul’da, trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü. Ayrıca metrobüs ve otobüs duraklarının da boş olduğu görüldü.

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2024 yılına girilmesiyle beraber gece saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yerini sakinliğe bıraktı. Yeni yılın ilk gününde İstanbul’da yollar ve toplu taşıma durakları boş kaldı. İBB'nin verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 10.45 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü.