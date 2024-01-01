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MİT, DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
MİT, DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı

MİT, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı

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MİT, Abdullah El Cündi'nin Suriye'de bulunan Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planlamasında bulunduğunu tespit etti. El Cündi'ye operasyon için düğmeye basıldı.

MİT tarafından sağlanan istihbari destek ile SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçleri Fırat Kalkanı Harekatı Alanı içerisindeki El Bab’da operasyon düzenledi.

Türk askerine karşı eylem hazırlığı itirafı

Operasyon neticesinde, DEAŞ'lı El Cündi sağ olarak ele geçirildi.
İfadesi alınan El Cündi, DEAŞ’ın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Alanı’nda bulunan Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olunduğunu itiraf etti. Cündi, DEAŞ'lı militanların bunun için zaman zaman keşif faaliyetleri icra ettiğini de söyledi.

El Cündi, ayrıca Sıddık Taburu bünyesinde eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgileri de verdi. Operasyon neticesinde DEAŞ’ın eylem planlamaları deşifre edilerek, örgüt çalışmaları akamete uğratıldı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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