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Adana’da silah üretimi yapılan iki eve operasyon: 5 gözaltı!

Adana’da silah üretimi yapılan iki eve operasyon: 5 gözaltı!

Adana’da polis ruhsatsız silah ticaretini önlemek için iki eve yaptığı baskında 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca yapımında kullanılan parça ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretinin önüne geçmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışma çerçevesinde Yüreğir ilçesinde bulunan 2 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan baskında 5 kişi gözaltına alındı, evdeki arama çalışmalarında ise 8 ruhsatsız tabanca, 90 şarjör, 88 mermi ve tabanca yapımında kullanılan, 3 sürgü, 115 ağzı açık namlu, 117 kapalı namlu, 29 icra yayı, 80 namlu birleştirme takımı, 25 tabanca aparatı ele geçirildi.

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