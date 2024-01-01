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Ortak ATM'den hesabına para yatıran vatandaş hayatının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ortak ATM'den hesabına para yatıran vatandaş hayatının şokunu yaşadı

İSTANBUL Arnavutköy’de bir vatandaş, ortak ATM’den hesabına yatırdığını iddia ettiği para hesabında gözükmeyince savcılığa şikayette bulundu.

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Arnavutköy’de yaşayan Süleyman Ceyran, 12 Kasım tarihinde hesabına para yatırmak için bankası Albaraka’nın ATM'sine gitti. ATM’nin bozuk olduğunu gören şahıs, iddiaya göre, PTT’ye ait başka bir ortak ATM’ye giderek cebinde bulunan 17 bin 400 TL’yi iki aşamalı olacak şekilde hesabına yatırdı. Ancak Ceyran, hesabında parayı göremediğini ileri sürdü.

"50 gündür bir çözüme kavuşamadım"

Yaşadıklarını anlatan Süleyman Ceyran, “Ben 12 Kasım tarihinde kendi bankamın ATM’si bozuk olunca ortak ATM olan PTT’ye giderek oradan yatırdım. O ATM de arızalıymış, para yattı ama makbuz vermedi. Müşteri hizmetlerini aradım, 'hafta içi hallolur' dediler ama olmadı. Bir daha aradım, 'bir hafta sonra hallolur' dediler ama hallolmadı. PTT, 'muhatabınız biz değiliz, kendi bankanız' dedi. Onlar da kendileri üstlenmediler, ben de savcılığa gittim. Yaklaşık 50 gündür bir çözüme kavuşamadım" diye konuştu.

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