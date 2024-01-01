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Çalışanlar bunu bekliyordu! Yemek ve yol parasına düzenleme işte yeni rakam!

Çalışanlar bunu bekliyordu! Yemek ve yol parasına düzenleme işte yeni rakam!

2024 yemek ücreti ne kadar olacak? sorusu Resmi Gazete kararı ile yanıt buldu. Milyonlarca çalışan için düzenlemenin detayları netleşti. Buna göre günlük 110 lira olan yemek parası istisna tutarı 2024 yılı için 170 liraya, 56 lira olan yol parası istisna tutarı da 88 liraya çıktı. İşte detaylar...

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Resmi Gazete’nin dünkü mükerrer sayısında yayımlan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, resmen yürürlüğe girdi.

Buna göre, günlük 110 lira olan yemek parası istisna tutarı 2024 yılı için 170 liraya, 56 lira olan yol parası istisna tutarı da 88 liraya çıktı.

Bu karar ile aylık 4 bin 420 lira yemek parası, 2 bin 888 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.

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