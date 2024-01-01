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Yeni yılın ilk bebeği Hatay'da dünyaya geldi! Sağlık Bakanı Koca açıkladı

Yeni yılın ilk bebeği Hatay'da dünyaya geldi! Sağlık Bakanı Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2024 yılının ilk bebeğinin Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldiğini açıkladı. Yeni yılın ilk bebeğinin adı Muhammet Talha oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2024 yılının ilk bebeğinin Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldiğini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek" dedi.

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