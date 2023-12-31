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Susurluk’ta traktörle evinden ayrılan gençten haber alınamıyor

Susurluk’ta traktörle evinden ayrılan gençten haber alınamıyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarla sürmek için traktörle evden ayrılan genç kayboldu.

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Susurluk’a bağlı Kocapınar Mahallesi'nde yaşayan Nail Ceylan (23), tarla sürmek için traktörle evden ayrıldı. Eve dönmeyen genci merak eden ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, AFAD, Susurluk Belediyesi ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu Simav Çayı’nın Susurluk bölümündeki Karaköy Mahallesi yakınlarında Ceylan'ın traktörü bulundu.
Ceylan'a henüz ulaşamayan ekipler, çayda çalışmalarına devam ediyor.

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