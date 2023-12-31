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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 14 şüpheli tutuklandı!

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 14 şüpheli tutuklandı!

Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 115 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adresler ve bazı araçlardaki aramalarda, 500 gram esrar, 912 sentetik ecza, 2 tabanca, bir tüfek, araç anahtarı görünümünde hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 265 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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