Seçim süreci yarın resmen başlıyor! İşte seçime giderken gün gün yaşanacaklar...

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler için seçim takvimi yarından itibaren işlemeye başlayacak. Mahalli İdareler Seçimleri’nde, 2 Ocak’ta muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak, seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partiler aday adayı listelerini 31 Ocak'a kadar bildirecek, kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek.

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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci yarın yanı 1 Ocak 2024 itibariyle başlıyor. Seçimin başlangıcından oy verme gününe kadar olan süreçteki iş ve işlemler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen seçim takvimine göre yürütülecek.

Seçime girecek partiler ilan edilecek...

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’ne ilişkin seçim takvimine göre, 1 Ocak 2024 günü yani yarın seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten veri alımı ve güncelleme durdurulacak.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne 2 Ocak’ta başlanacak, seçime katılabilecek siyasi partiler de YSK tarafından 2 Ocak’ta ilan edilecek.

Seçmen listeleri askıya çıkarılacak

Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK’ya bildirmeleri 3 Ocak’ta istenecek, 4 Ocak’ta muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için başvurular da başlayacak.

Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:

10 Ocak 2024...

Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

17 Ocak 2024...

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek.

Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı’ndan sorgulanmasının son günü.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

27 Ocak 2024...

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

31 Ocak 2024...

Siyasi partiler aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

7 Şubat 2024...

Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat 2024...

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

16 Şubat 2024...

İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanacak.

20 Şubat 2024...

Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek 17.00’ye kadar teslim edecek. Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00’ye kadar başvuru yapacak.

22 Şubat 2024...

Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

23 Şubat 2024...

Geçici aday listeleri ilan edilecek.

29 Şubat 2024...

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

3 Mart 2024...

Kesin aday listeleri ilan edilecek.

4 Mart 2024...

Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

21 Mart 2024...

Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

24 Mart 2024...

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

30 Mart 2024...

Seçim propagandasının sonu.

31 Mart 2024...

Oy verme günü.