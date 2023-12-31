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Edirne'de bu hafta 153 düzensiz göçmen yakalandı!

Edirne'de bu hafta 153 düzensiz göçmen yakalandı!

Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 153 düzensiz göçmen yakalandı.

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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

İl merkezi ve ilçelerde birçok noktada yapılan denetimlerde 153 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Denetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı, 6 araca el konuldu.

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