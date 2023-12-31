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81 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti!

81 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti!

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bir evde çıkan yangında 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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Yangın, ilçeye bağlı Çırpılar köyünde bir evde yangın nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde çıktı. Yangını gören köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan Sebahat Uzunoğlu hayatını kaybetti.

Olay yeri ekipleri evde incelemede bulundu. Savcının incelemesinin ardından Uzunoğlu’nun cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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