Erzincan’da kış temalı karikatür sergisi açıldı

Erzincan’da “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog Projesi” kapsamında kış temalı karikatür sergisi açıldı. Erzincan Park AVM’de açılan karikatür sergisi yoğun ilgi gördü. Sergi için Erzurum’dan Erzincan’a gelen Vedat Refayeli’nin çizdiği karikatürler sergiyi gezenlerin yüzünü güldürdü. Programda ayrıca folklor ekibinin gösterisi yer aldı.

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Sergiyle ilgili konuşan Vedat Refayeli, “Erzincan bizim komşu ilimiz. Erzincan’da bu proje için teklif geldiğinde seve seve geldim. 50’e yakın genellikle kış temalı karikatür var. Bu eserlerimizi daha önceden Erzurum’da sergilemiştik. Bugün de Erzincan’da karikatürü insanlarımızı tanıştırıyoruz.” dedi.

Proje koordinatörlerinden Duygu Biber Demirhan ise, “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog Projesi; İnsanlığın varoluşundan bu yana bir ifade biçimi olarak gelişen sanat, ortaya çıktığı zamandan bugüne toplumları birleştirme ve geliştirme konusunda da iyi bir araç olmuştur. Dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin aynı ezgilerle duygulanıp coşkuyla doluyorsak, aynı resmin heykelin önünde düşüncelere dalıyorsak, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücü ile tüm farklılıklarımızın bir zenginlik olduğunun bilinci içerisinde “elele” projesi ışığında bir araya gelmemiz en büyük dileğimiz. Elele projesini yürüten bizler; Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM), Uçan Süpürge Vakfı ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) olarak sanatın birleştirici etkisine gönülden inanıyor ve birbirimizi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan tüm renklerimizle birlikte yaşanılabilir bir dünya için sanatı önemsiyoruz!



Kısa adı “elele” olan, “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog” Projesi, genç erkek ve kadınlar arasında kutuplaşmayı, ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi kültür ve sanat yoluyla azaltmayı, bireysel özgürlükleri teşvik etmeyi ve değişim için diyaloğu artırmayı hedefliyor. Elele Projesi’nin, 15-29 yaş grubu gençler ve kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) olmak üzere iki ayrı hedef kitlesi bulunuyor.” diye konuştu.