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Kartalkaya'da tatilciler pistleri doldurdu

Kartalkaya'da tatilciler pistleri doldurdu

Bolu'nun önemli kayak merkezi Kartalkaya'da yılın son gününde tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Kayakseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezinde oteller yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.

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Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yılın son gününde tatilciler kayak pistlerini doldurdu. Kış mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan kayak merkezinde bulunan 2 bin yatak kapasiteli toplam 5 otel yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Yapay karlama ile birlikte kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğu Kartalkaya’ya gelen tatilciler tamamı açık olan pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Gece ise çeşitli programların olduğu Kartalkaya’da tatilciler gece saatlerinde de kayak yapma fırsatı bulabilecek.

"Buradaki pistler diğer kayak merkezlerine göre çok çok iyi"
Yılbaşını Kartalkaya Kayak Merkezi'nde geçirmek için Ankara’dan gelen İsmail Özçelik, "Ulaşımı rahat oldu. Yılbaşını burada geçireceğiz. Pistler kayağa uygun. Buradaki pistler diğer kayak merkezlerine göre çok çok iyi" dedi.

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