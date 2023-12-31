Yola çıkan köpek kazaya neden oldu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapın sürücünün kontrolünden çıkarak refüje giren otomobilde 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G., idaresindeki 03 KK 162 plakalı aracı ile Çay-Bolvadin Devlet Yolu'nda seyir halinde iken başıboş sahipsiz köpek aniden yola çıktı. Sürücü A.G., köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjden karşı şeride geçerek durabildi. Otomobilde bulunan sürücü A.G. ve araçta yolcu olarak bulunan Ş.Ş.A. isimli şahıslar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile gelen 112 ekipleri yaralıları Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş, alınan talimat doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır.