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 AK Parti’nin yerel seçim sloganı belli oldu! Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir

 AK Parti’nin yerel seçim sloganı belli oldu! Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir

AK Parti yerel seçime hazırlık kapsamında sahaya “Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir” sloganıyla vatandaşın karşısına çıkacak.

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31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim takvimi çerçevesinde temayül yoklamasını tamamlayan ve aday tespit çalışmalarına yoğunlaşan partide, kampanya çalışmalarına da hız verildi. Bu kapsamda AK Parti kampanyasını, "Vatandaşların mutluluğu ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi" ilkesi çerçevesinde "Gerçek belediyecilik" markası üzerine inşa eden parti, bu süreçte kullanılacak ana sloganı ise "Türkiye bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir" olarak belirlendi.

7 ve 15 Ocak tarihi üzerinde çalışılıyor

Seçim takvimi çerçevesinde propaganda sürecinin başlatılması ve partinin adaylarının tanıtımı için 7 ve 15 Ocak tarihleri üzerinde duruluyor.
Buna göre, İstanbul başta olmak üzere bir grup büyükşehir belediye başkan adayının açıklanmasının planlandığı 7 Ocak ya da AK Parti'nin 28'i büyükşehir ve 46'sı büyükşehir statüsünde olmayan il olmak üzere toplam 74 adayının aynı anda açıklanmasının planlandığı 15 Ocak tarihleri öne çıkıyor.

Erdoğan'ın adaylığını açıkladığı tarih...

Aday tanıtımına ilişkin 7 Ocak takviminin işletilmesi durumunda bazı büyükşehir belediye başkan adaylarının Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladığı tarih olarak öne çıkan 15 Ocak takviminin işletilmesi durumunda ise adayların Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

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