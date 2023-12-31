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Takla atan otomobil hurdaya döndü: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Takla atan otomobil hurdaya döndü: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Kimeski Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 06 DG 661 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, sürücünün babası olduğu öğrenilen Niyazi Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü E.Y. ise ambulansl

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Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Kimeski Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 06 DG 661 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, sürücünün babası olduğu öğrenilen Niyazi Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü E.Y. ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza alanında yapılan tahkikatın ardından 80 yaşındaki Yılmaz'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobilde çekici yardımcıyla otoparka götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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