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Sivasspor 2023’ün son antrenmanını yaptı

Sivasspor 2023’ün son antrenmanını yaptı

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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EY Sivasspor, Süper Lig'in 19. haftada oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı. Yarın izin yapacak Sivasspor 2 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor ile EY Sivasspor arasında oynanacak olan maç, 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

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