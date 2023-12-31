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Selahattin Demirtaş'ın babası hayatını kaybetti! Demirtaş cenazeye gelecek mi?

Selahattin Demirtaş'ın babası hayatını kaybetti! Demirtaş cenazeye gelecek mi?

EDİRNE'de tutuklu bulunan HDP'nin ski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti.

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Yıllardır cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş vefat etti. Diyarbakır'da bu sabah saatlerinde yaşamını yitiren Tahir Demirtaş’ın nerede ne zaman defnedileceği bilgisi ise henüz kesinleşmedi. Demirtaş'ın babasının cenazesine katılıp katılamayacağı merak ediliyor.

Tahir Demirtaş, 14 Mayıs seçimleri öncesi kalp krizi geçirmişti. Tedavisi devam eden Demirtaş’ın Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu Selahattin Demirtaş, ameliyat sonrası Adalet Bakanlığı tarafından özel bir jetle Diyarbakır'a getirilmişti. Demirtaş, ziyaretin ardından yine özel bir jetle Edirne Cezaevi’ne nakledilmişti.

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