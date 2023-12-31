BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  EKONOMİ

TÜRKPATENT, 30 sınai ve mülkiyet uzman yardımcısı alacak

TÜRKPATENT, 30 sınai ve mülkiyet uzman yardımcısı alacak

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 30 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edecek.

Abone ol

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kurum, sınai mülkiyet uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sözlü giriş sınavı ile 30 sınai mülkiyet uzman yardımcısını kadrosuna dahil edecek.

Adaylar, başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacak.

Sözlü sınav yeri ve tarihi kurumun internet sayfasından ilan edilecek, adayların adreslerine tebligat yapılmayacak.

Adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Diyarbakır'da sis yoğunluğu: Görüş mesafesi 50 metreye düştü
Diyarbakır'da sis yoğunluğu: Görüş mesafesi 50 metreye düştü
Yol kapalı olunca hastalar için Sikorsky helikopter havalandı!
Yol kapalı olunca hastalar için Sikorsky helikopter havalandı!
Kilis'te silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı!
Kilis'te silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı!
Araç almak isteyen iki kişi 470 bin TL dolandırıldı
Araç almak isteyen iki kişi 470 bin TL dolandırıldı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de!
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de!
MASAK Başkanlığı'na 40 personel alınacak!
MASAK Başkanlığı'na 40 personel alınacak!
Çiğ sütün işlenmesinde hijyen kurallarına uyum süresi uzatıldı!
Çiğ sütün işlenmesinde hijyen kurallarına uyum süresi uzatıldı!
MİT ve TSK, Türk diplomat Osman Köse'nin intikamını aldı! Terörist Cemil Akar etkisiz hale getirildi
MİT ve TSK, Türk diplomat Osman Köse'nin intikamını aldı! Terörist Cemil Akar etkisiz hale getirildi
Kars'ta Sarıkamış Belediyesi garajında çıkan yangında 4 araç yandı!
Kars'ta Sarıkamış Belediyesi garajında çıkan yangında 4 araç yandı!
Amatör Lig maçı kavga nedeniyle tatil edildi!
Amatör Lig maçı kavga nedeniyle tatil edildi!
Kayseri'nin ulaşım filosuna 15 yeni elektrikli otobüs katıldı
Kayseri'nin ulaşım filosuna 15 yeni elektrikli otobüs katıldı