BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kilis'te silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı!

Kilis'te silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı!

Kilis'te park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Abone ol

Atatürk Mahallesi'nde 79 AAD 770 plakalı park halindeki otomobile tabancayla ateş edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan araç sürücüsü A.İ.Y. ile araçtaki A.B. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken diğer yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Araç almak isteyen iki kişi 470 bin TL dolandırıldı
Araç almak isteyen iki kişi 470 bin TL dolandırıldı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de!
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de!
MASAK Başkanlığı'na 40 personel alınacak!
MASAK Başkanlığı'na 40 personel alınacak!
Çiğ sütün işlenmesinde hijyen kurallarına uyum süresi uzatıldı!
Çiğ sütün işlenmesinde hijyen kurallarına uyum süresi uzatıldı!
MİT ve TSK, Türk diplomat Osman Köse'nin intikamını aldı! Terörist Cemil Akar etkisiz hale getirildi
MİT ve TSK, Türk diplomat Osman Köse'nin intikamını aldı! Terörist Cemil Akar etkisiz hale getirildi
Kars'ta Sarıkamış Belediyesi garajında çıkan yangında 4 araç yandı!
Kars'ta Sarıkamış Belediyesi garajında çıkan yangında 4 araç yandı!
Amatör Lig maçı kavga nedeniyle tatil edildi!
Amatör Lig maçı kavga nedeniyle tatil edildi!
Kayseri'nin ulaşım filosuna 15 yeni elektrikli otobüs katıldı
Kayseri'nin ulaşım filosuna 15 yeni elektrikli otobüs katıldı
Yeni yılın ilk günü nasıl beslenmek gerekiyor?
Yeni yılın ilk günü nasıl beslenmek gerekiyor?
Traktörün çarptığı çocuk öldü, anne ağır yaralandı
Traktörün çarptığı çocuk öldü, anne ağır yaralandı
Suudi Arabistan'da Karim Benzema şoku! Yıldız futbolcu ülkeyi terk etti
Suudi Arabistan'da Karim Benzema şoku! Yıldız futbolcu ülkeyi terk etti
Alev Alatlı: Yazar olmak önce dava gerektiriyor!
Alev Alatlı: Yazar olmak önce dava gerektiriyor!