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Suudi Arabistan'da Karim Benzema şoku! Yıldız futbolcu ülkeyi terk etti

Suudi Arabistan'da Karim Benzema şoku! Yıldız futbolcu ülkeyi terk etti

Suudi Arabistan'da mutsuz olan Benzema, ülkeden ayrıldı. Benzema gelen yoğun tepkiler sonrasında ise sosyal medya hesabını kapattı.

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Karim Benzema, Suudi Arabistan'ı terk etti. Ülkede mutsuz olduğu öğrenilen Fransız oyuncu, Al-Ittihad kulübüne haber bile vermeden ülkeden ayrıldı. Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr'a 5-2 mağlup olan Benzema'nın takımı Al-Ittihad'da tüm fatura Benzema'ya kesilmişti. Sosyal medya hesabına ölüm tehditlerine varırcasına yorum alan Fransız oyuncu daha fazla dayanamadı ve sosyal medya hesabını kapatıp ülkeyi terk etti.

Antrenmanlara gelmediği için telefonuna ulaşılmaya çalışılan Benzema'nın kimseye cevap vermediği ifade edildi. Aldığı tehdit mesajlarından sonra kayıplara Benzema'nın sözleşmesini feshedeceği iddia ediliyor.

Sezon başında 14 yıldır formasını giydiği Real Madrid'den ayrılan 35 yaşındaki Fransız oyuncu, Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.

Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon euro maaş öneren Al-Ittihad kulübü, Fransız oyuncunun aklını çelerek transfer etmişti. Al-Ittihad formasıyla toplamda 24 maça çıkan Benzema, 15 gol atıp 6 da asist yapma başarısı göstermişti.

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