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Köyde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi

Köyde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale gelirken, 30 tavuk telef oldu.

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Olay, dün gece saatlerinde Devrekani ilçesine bağlı Kuz köyü Akın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Atıcı'ya ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Atıcı'ya ait diğer eve de sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, 2 ev kullanılmaz hale geldi. Evin kümesinde bulunan 30 tavuk da telef oldu.
Yangın yerinde incelemelerde bulunan Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, yangından etkilenen vatandaşların mağdur etmeyeceklerini dile getirerek devlet olarak yanlarında olduğunu ve gerekenin yapılacağını söyledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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