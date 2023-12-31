BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  GÜNCEL

7 aylık hamile eşini öldürdü, otomobilini uçurama sürüp intihar etmek istedi

7 aylık hamile eşini öldürdü, otomobilini uçurama sürüp intihar etmek istedi

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 2 gün önce 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu'yu (28) bıçaklayarak öldüren Salim Koyuncu, otomobilini uçuruma sürerek intihar kalkışan Salim Koyuncu, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde 29 Aralık günü Salim Koyuncu, henüz belirlenemeyen bir sebeple eşi Hediye Koyuncu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salim Koyuncu, eşini bıçakladı.

Cinayetin ardından aracıyla Şehit Orhan Gök Mahallesi Mezretli köyü mevkiine giderek aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarılan Salim Koyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri gözetiminde hastanedeki tedavisi tamamlanan Salim Koyuncu, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı, oğlu öldü
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı, oğlu öldü
Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok çıkış! 'Süper Kupa rezaleti' nedeniyle futbol yöneticilerine operasyon yapılacak' iddiası
Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok çıkış! 'Süper Kupa rezaleti' nedeniyle futbol yöneticilerine operasyon yapılacak' iddiası
28 Şubat'ın kullanışlı piyonu Müslüm Gündüz yeniden sahnede! Süper Kupa üzerinden 'Hilafet' provokasyonu
28 Şubat'ın kullanışlı piyonu Müslüm Gündüz yeniden sahnede! Süper Kupa üzerinden 'Hilafet' provokasyonu
Fransa'da 1 Ocak 2024'ten itibaren başka ülkelerden imam görevlendirilmeyecek
Fransa'da 1 Ocak 2024'ten itibaren başka ülkelerden imam görevlendirilmeyecek
Deprem oldu! Bursa yine sallandı! Kandilli'den açıklama var...
Deprem oldu! Bursa yine sallandı! Kandilli'den açıklama var...
UNRWA: Gazze halkı aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz
UNRWA: Gazze halkı aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı eğitimini tamamladı
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı eğitimini tamamladı
Netanyahu karşıtları Tel Aviv’de erken seçim talebi ile gösteri düzenledi
Netanyahu karşıtları Tel Aviv’de erken seçim talebi ile gösteri düzenledi
Fransa'dan imam kararı! Macron emir verdi
Fransa'dan imam kararı! Macron emir verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ertelenen Süper Kupa açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ertelenen Süper Kupa açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Biz açtık gençlerimiz koruyacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Biz açtık gençlerimiz koruyacak
Rusya'dan Türkiye açıklaması! Putin'den Erdoğan'a mesaj
Rusya'dan Türkiye açıklaması! Putin'den Erdoğan'a mesaj