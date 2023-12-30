Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ertelenen Süper Kupa açıklaması

Suudi Arabistan oynanması gereken Süper Kupa finali 'Atatürk' krizi nedeniyle ertelenmişti. Yaşananlara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporun hangi sebeple olursa olsun siyasetin mezesi haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

Abone ol

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali öncesi yaşananlar gündemdeki yerini koruyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da organize edilen final maçı yaşanan kriz nedeniyle ertelendi.

Özellikle sosyal medyada ve muhalefet cephesinde yaşananlara ilişkin asılsız bilgilerle süreç farklı yönlere çekilmeye çalışıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez yorumladı

Yaşananlara ilişkin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katıldı.

"Spor hangi sebeple olursa olsun siyasetin mezesi olmamalı"

Burada dün yaşananları yorumlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporun siyasetin mezesi haline gelmemesi gerektiğini kaydetti.

Muhalefete tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yönelik tepkide de bulundu.

Muhalefetin yaşananlardan çıkar elde etmeye çalıştığını söyleyen Erdoğan, "Siz Atatürk’ün askeri değil itlerisiniz diyenlerle kol kola girenlerin bugün ne söylediği önemli değil" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin itibarını nasıl koruduğumuzu muhalefet bilmese tüm insanlık biliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Kupa'ya yönelik açıklamalarında şunları söyledi:

Biz Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Sporun gündelik siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza faydası yoktur. Muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni hareketleri olarak görüyoruz. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Daha düne kadar 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz' diyenlerin el ele kol kola yürüyenlerin bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin itibarını nasıl koruduğumuzu muhalefet bilmese tüm insanlık biliyor. CHP ve şürekası ders vermeyi bırakıp, şayet samimi iseler bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından uzak sorsunlar.

"Şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz"

Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa hangi adım atılması gerekiyorsa yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Dünkü hadiselerden dolayı futbolseverlere, 20 yılım futbolla geçti, bunlar gibi tribünden seyretmedim. Spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum.