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Pakistan'da eski başbakan Han'ın milletvekili adaylığı reddedildi

Pakistan'da eski başbakan Han'ın milletvekili adaylığı reddedildi

Pakistan'da Seçim Komisyonu, cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın şubatta yapılacak genel seçimlerdeki milletvekili adaylığını kabul etmedi.

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İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos'ta polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Eski Başbakan Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek Han'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebiyle "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan İmran Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Avukat Gohar Han, 2 Aralık'ta Han'In partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) yeni genel başkanı olmuştu.

Milletvekilliği başvurusu yapmıştı

Hakkında verilen 3 yıllık mahkumiyet nedeniyle cezaevinde bulunan eski Pakistan Başbakanı İmran Han, 21 Aralık'ta milletvekili adaylığı başvurusu yapmıştı.

Milletvekilliği adaylığı iptal edildi

Seçim Komisyonu, Han'ın hakkındaki mahkumiyeti kararı nedeniyle anayasal olarak milletvekili adayı olamayacağını açıkladı.

Han'ın avukatı Azhar Siddique ise kararı temyize götüreceklerini duyurdu.

Eski Başbakan'ın diğer avukatı Rai Muhammad Ali ise Han'ın adaylık başvurusunun reddedilmesini Pakistan'a yapılmış bir haksızlık olarak değerlendirdi.

"Kaçmalarına izin vermeyeceğiz"

Ali, "Biz şeffaf seçimler istiyoruz. Bu durumlar seçimden kaçmak için kasıtlı olarak yaratılıyor. Hepsi korkmuş durumda. Kaçmalarına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Seçim Komisyonu, ayrıca Han'ın eski kabine üyelerinin başvurularını da reddetti.

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