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Sivasspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi!

Sivasspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Servet Çetin, yaptığı açıklamayla karşılıklı anlaşma sonucunda takımıyla yollarını ayırdığını duyurdu. Sonrasında Sivasspor da gerçekleştirdiği paylaşımla ayrılığı resmen açıkladı.

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Sivasspor’da sezon başında Rıza Çalımbay'ın yerine teknik direktör olarak göreve Servet Çetin getirilmişti.

Genç teknik adamla ilgili bugün kritik bir gelişme yaşandı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi.

Kulübe veda etti

Genç çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübüne veda ettiğini açıkladı.

"Sivasspor'a başarılar diliyorum"

Çetin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

6 ay önce teknik direktörlük görevine getirildiğim Sivasspor’da yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak ayrılmış bulunmaktayız. Sivasspor benim için her zaman özel bir kulüp oldu ve geçirdiğim süre boyunca yaşadığım anılar unutulmazdı. Burada çalışmaktan büyük gurur duydum. Futbolcu, yardımcı antrenör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığım Sivasspor’da her dönem çok mutlu oldum ve elimden gelenin en iyisini vererek Sivasspor’a hizmet etmeye çalıştım. Futbolculuk döneminde para kazandırarak ayrıldım. Yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük dönemimde bilgi ve birikimimi yansıtarak büyük emekler verdim. Gelinen süreçte yolların ayrılması her iki taraf içinde daha uygun olacağı düşüncesiyle bugün itibarıyla çok sevdiğim görevini bırakmış bulunmaktayım. Yönetim kurulu, oyuncu arkadaşlarıma, teknik ekibime ve kulüp çalışanlarına birlikte yaşadığımız süre boyunca gösterdikleri özveri, gayret ve uyum için teşekkür ediyorum. Lige geride kalan maçlarda Sivasspor’a başarılar diliyorum.
"Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz"

Kırmızı-beyazlı kulüp de Servet Çetin için veda mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

2023-2024 sezonu başında teknik direktörlük görevine getirilen değerli hocamız Servet Çetin ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. 1 sezon futbolcu, 4 sezon yardımcı antrenör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığı Sivasspor'da büyük hizmetlere imza atan Servet Çetin, kişiliği ile herkesin büyük sevgisini ve saygısını kazanarak kulübümüzde önemli izler bırakmıştır. Sivasspor çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Servet Çetin'e teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Servet Çetin'in Sivasspor karnesi

Teknik direktör Servet Çetin, sezon başında göreve geldiği Sivasspor'da 17'si Süper Lig ve 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı.

Çetin, kırmızı-beyazlı ekiple ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Teknik direktör Servet Çetin, Türkiye Kupası'nda ise Sivasspor'un başında çıktığı 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

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