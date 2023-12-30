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Müşteriye sürpriz! Pastanın içine gram altın koydular!

Müşteriye sürpriz! Pastanın içine gram altın koydular!

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde bir pastane işletmecisi müşterilerine sürpriz yaparak bazı pastaların içine gram altın koydu.

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İlçenin Malkara Caddesi'nde hizmet veren pastane sahibi Abdurrahman Gören, hem satışlarını arttırmak hem de yılbaşında müşterilerine sürpriz yapmak için amacıyla pastaların içerisine gram altın koyduklarını söyledi.

Gören, yeni yıla girerken müşterilere bir sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Altınlı pastaları 30 ve 31 Aralık'ta satışa sunacağız. Kampanyadaki amacımız, hem satışlarımızı arttırmak hem de yılbaşında müşterilerimize sürpriz yapmak. Şuana kadar ki ilgiden çok memnunuz. Gizlediğimiz altınlar şanslı sahiplerini bekliyor. Müşterilerimizi pastanemize bekliyoruz" dedi.

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