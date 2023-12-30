BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  GÜNCEL

Ümit Özdağ'dan Doğu Perinçek'e 'Suudi Arabistan' tepkisi: Sus artık sus

Ümit Özdağ'dan Doğu Perinçek'e 'Suudi Arabistan' tepkisi: Sus artık sus

Dün akşam yaşanan 'Süper Kupa' krizinin ardından siyasi isimlerden de paylaşımlar gelirken Perinçek'in 'siyonizm' paylaşımına Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi. Özdağ, Perinçek'in, "Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi" açıklamasına, "mide bulandırma konusunda özel bir eğitim almışsın. Çok başarılısın. Sus artık sus" dedi.

Abone ol

Dün Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi yaşananların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmayarak Riyad'dan ayrılarak Türkiye'ye geri dönmüştü. Ülke bütününde tepkiye yol açan olayda siyasi isimlerden de açıklamalar geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Doğu Perinçek'in paylaşımına da tepki gösterdi.

Perinçek, paylaşımında iki takımın sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı olan bir paylaşımla çıkması gerektiğini söylerken, "Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı. O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi" ifadelerini kullandı.

Özdağ, ise Perinçek'in mide bulandırma konusunda özel bir eğitim aldığını ifade ettiği paylaşımında, "Doğu Perinçek, mide bulandırma konusunda özel bir eğitim almışsın. Çok başarılısın. Sus artık sus. Suudi Arabistan Aramco ile ne Filistin dayanışması. Recep abine destek için ne yapacağını şaşırdın. Ne Fenerbahçe ne Galatasaray senden Atatürkçülük dersi almaz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
TFF kafilesi, Suudi Arabistan'dan İstanbul'a döndü
TFF kafilesi, Suudi Arabistan'dan İstanbul'a döndü
Bu sene kazlara rağbet azaldı, satacağı kazlar elinde kaldı
Bu sene kazlara rağbet azaldı, satacağı kazlar elinde kaldı
Sahte ilaç ihraç eden suç örgütü soruşturması: 20 şüpheli tutuklandı!
Sahte ilaç ihraç eden suç örgütü soruşturması: 20 şüpheli tutuklandı!
Elazığ'da deprem! AFAD korkutan depremin şiddetini açıkladı!
Elazığ'da deprem! AFAD korkutan depremin şiddetini açıkladı!
Mehmet Özhaseki: Her an 4, 5, 6, 7'ye kadar yükselen deprem olabilir
Mehmet Özhaseki: Her an 4, 5, 6, 7'ye kadar yükselen deprem olabilir
İzmir'de kayıp ihbarı yapılan çocuk dere yatağında bulundu!
İzmir'de kayıp ihbarı yapılan çocuk dere yatağında bulundu!
Manisa’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü
Manisa’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı!
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı!
Diyarbakır Havalimanı’nda ısı krizi! Havalimanı buz gibi oldu!
Diyarbakır Havalimanı’nda ısı krizi! Havalimanı buz gibi oldu!
ABD yine İsrail'e "acil silah satışı" kararı aldı!
ABD yine İsrail'e "acil silah satışı" kararı aldı!
Emekli maaşını çekmek için evden çıkmıştı, dere yatağında cesedi bulundu!
Emekli maaşını çekmek için evden çıkmıştı, dere yatağında cesedi bulundu!
Yılbaşı sabahı için diyetisyenden beslenme önerileri!
Yılbaşı sabahı için diyetisyenden beslenme önerileri!