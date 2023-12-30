Ümit Özdağ'dan Doğu Perinçek'e 'Suudi Arabistan' tepkisi: Sus artık sus

Dün akşam yaşanan 'Süper Kupa' krizinin ardından siyasi isimlerden de paylaşımlar gelirken Perinçek'in 'siyonizm' paylaşımına Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi. Özdağ, Perinçek'in, "Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi" açıklamasına, "mide bulandırma konusunda özel bir eğitim almışsın. Çok başarılısın. Sus artık sus" dedi.

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Dün Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi yaşananların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmayarak Riyad'dan ayrılarak Türkiye'ye geri dönmüştü. Ülke bütününde tepkiye yol açan olayda siyasi isimlerden de açıklamalar geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Doğu Perinçek'in paylaşımına da tepki gösterdi.

Perinçek, paylaşımında iki takımın sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı olan bir paylaşımla çıkması gerektiğini söylerken, "Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı. O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi" ifadelerini kullandı.

Özdağ, ise Perinçek'in mide bulandırma konusunda özel bir eğitim aldığını ifade ettiği paylaşımında, "Doğu Perinçek, mide bulandırma konusunda özel bir eğitim almışsın. Çok başarılısın. Sus artık sus. Suudi Arabistan Aramco ile ne Filistin dayanışması. Recep abine destek için ne yapacağını şaşırdın. Ne Fenerbahçe ne Galatasaray senden Atatürkçülük dersi almaz" dedi.