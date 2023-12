Mehmet Özhaseki: Her an 4, 5, 6, 7'ye kadar yükselen deprem olabilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "500'e yakın şu anda hareketli fay hattı var Türkiye'de. Yani her an her yerde 4, 5, 6, 7'ye kadar yükselen bir deprem olabilir. Bizim bir an önce kaldığımız konutları depreme dirençli yapmamız lazım, sağlıklı yapmamız lazım, rastgele yapmamamız lazım." dedi.

Kayseri'de Erkilet Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Celal-Aysel Küçükşahin Eğitim Aile Sağlık Merkezi'nin açılışında konuşan Özhaseki, Kayseri'nin her alanda Türkiye'de örnek bir şehir olduğunu, kentin hayırseverliğiyle de ön plana çıktığını söyledi.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çeken Özhaseki, "Ağzı tatlı bir ülke yok, huzurlu ülke yok. Bombaların patlamadığı bir ortam yok. Çok şükür bizler adeta huzur adasıyız. Bu fitne odaklarının hepsini toprağa gömdük. PKK'sını, FETÖ'sünü, IŞİD'ini, DHKPC'sini, inşallah çıkamayacaklar. Ara ara canımızı yakmak için bu tür eylemler yapsalar da burunlarından fitil fitil getireceğiz onların. Bir teki bile ayakta kalmayıncaya kadar savaşa devam edeceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bunlar yerli değiller." diye konuştu.

Filistin'de yaşananlara da değinen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bugün Filistin'de katliama göz yumanların kimler olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, hastaneler bombalanıyor. Ateşkes diyemeyen ülkeler var, ateşkesi engelleyen ülkeler var, başta ABD olmak üzere. Bizdeki PKK'ya da FETÖ kahpesine de destek verenler emin olun bunlar, aynı adamlar, hiç farkları yok. İstekleri tek, belli, bu ülke bölünsün istiyorlar. Bunun içindir ki büyük desteklerde bulunuyorlar. Bizim bu konudaki savaşımız devam ediyor onlarla. Sonuna kadar da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Sizler bize yetki verdiğiniz sürece biz bu kahpelerle savaşa devam edeceğiz. Avrupa Birliği 'yerel yönetimler özerklik şartını tanıyacağız' diyor, bunlara asla kapı açmayacağız. Bölücülüğe giden yolda bu tür işleri yapanlara da yüz vermeyeceğiz."

- Deprem konutları en kısa sürede teslim edilecek

Özhaseki, Türkiye topraklarının yüzde 66'sının, nüfusun da yüzde 70'ten fazlasının birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde yaşadığını aktardı.

Kayseri'nin üçüncü, dördüncü kuşakta yer aldığını belirten Özhaseki, "Çok emin vaziyette değiliz. 500'e yakın şu anda hareketli fay hattı var Türkiye'de. Yani her an her yerde 4, 5, 6, 7'ye kadar yükselen bir deprem olabilir. Bizim bir an önce kaldığımız konutları depreme dirençli yapmamız lazım, sağlıklı yapmamız lazım, rastgele yapmamamız lazım. 'Bir şey olmaz' diyerek 'Bir kat daha at, zemin etüdüne de dikkat etme, ne olur ki' diyerek hareket edemeyiz biz. Her işimizi dikkatli ve sıfır toleransla götürmemiz lazım. Böyle olursa evimiz yüksekte de olsa, sallansa bile Allah'ın izniyle yıkılmaz. Emniyetli ve güvenli bir şekilde oturabiliriz." ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Özhaseki, Hatay'ın merkezi Antakya'nın yüzde 90'ının yıkıldığını, depremin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını, deprem bölgelerinde binlerce ev yaptıklarını anlattı.

En kısa süre içerisinde evlerin teslimine başlayacaklarını vurgulayan Özhaseki, "Bütçemizde sıkıntı vardı yoktu, enflasyonu tetikliyordu, tetiklemiyordu, artık bunlara bakmadan o bölgelerdeki yaraları sarmaya gayret ediyoruz. Çünkü hala evinden dışarıda kalan 1 milyon 900 bin vatandaşımız var. Konteynerde kalıyor, kira yardımı alıyor, onlar evine oturuncaya kadar biz rahat edemeyiz, gece gündüz çalışacağız." dedi.

Hem İstanbul'u hem de diğer şehirleri depreme daha dayanıklı hale getirebilmek için büyük çaba içerisinde olduklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Kentsel Dönüşüm Başkanlığını kurduk. İstanbul'da kötü niyetlilerin özellikle önümüzü kestiği ne kadar madde varsa tek tek ele alıp onları aştık. Şimdi hızlı bir vaziyette birçok kentimizi depreme hazır hale getireceğiz, bundan başka çaremiz yok bizim zaten. Fakat iyi niyetli insanların dualarını büyük oranda aldığımız gibi ufak tefek de olsa aradaki, temelinde örgüt olan fakat vatandaşları tahrik ederek sokağa dökmeye çalışan grupları da görüyoruz, bunların da farkındayız. Çukur eylemleri sırasında benim ilk bakanlığımdı, teröristlerin yaktığı, yıktığı evleri yapmak için ömrümde ilk defa Cizre'ye gittim, Sur'a, Nusaybin'e gittim, İdil, Silopi, Yüksekova, hepsine gittim. Orada evleri yaparken karşıma çıkanlar o PKK'lılardı, onların siyasi uzantılarıydı, sivil uzantılarıydı. Orada bizim yaptığımız evlere karşı çıktılar, evleri bitirdik, vatandaşa dağıttığımıza karşı çıktılar. 'Eğer gider, oradan, TC'den affedersiniz, ev alırsanız size gösteririz' diye tehdit ettiler."

Çıkardıkları yasalara ara ara çatlak sesler çıktığını anlatan Özhaseki, "Onların da farkındayız. Onlar da sütünün hükmünü işliyorlar. Biz Allah'ın izniyle milletimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Evlerine onları oturtacağız. Ülkemizi dönüştürüp güvenli hale getireceğiz ve bir taraftan da eskiden hani hacdan gelen abilerimiz derdi ya 'Abi hacda ne yaptınız' derdik. 'Oğlum ne yapalım, ibadet ettik, biraz da şeytan taşladık, geldik' derlerdi. Şeytan taşlamaya da devam edeceğiz. O şeytanların da başına inşallah dünyayı yıkacağız, dar edeceğiz zaten. Burada yaşayamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Açılışta AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da konuşma yaptı.

Duanın ardından açılış kurdelesi, hayırsever Celal ve Aysel Küçükşahin çiftinin de katılımıyla kesildi.