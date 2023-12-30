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Bakan Göktaş Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Göktaş Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit bölgesinde yaralanıp gazi olan askerleri ziyaret etti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit bölgesinde yaralanıp gazi olan askerleri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından açıklamalarda bulunarak, Bakanlık olarak her zaman gazilerin yanında olduklarını ifade etti.

Operasyonlarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Göktaş, “Yaralı askerlerimizi ziyaret ettik, sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldık. Hepsinin gerek fiziksel gerek psikolojik sağlık durumları iyiye gidiyor, moralleri gayet yerinde. Şehit ve gazilerden sorumlu Bakanlık olarak her zaman onların yanındayız. Terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin birliğini, beraberliğini hedef alan her tehdidin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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