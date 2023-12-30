Meral Akşener'den sert sözler: Parça parça edeceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, isim vermeden CHP yönetimini eleştirerek "Partimize uzanan eller var. Partimizin içine uzanan eller var. Cenabıhak bana nasip edecek. O elleri parça parça edeceğim. Nasıl kıracağım Allah biliyor" dedi.

Abone ol

Bir dizi programa katılmak üzere Aksaray'a gelen Akşener, Yeni Oto Sanayi esnafını ziyaret etti.

Daha sonra Aksaray Spor Salonu'nda partisinin Aksaray Teşkilat Buluşması'na katılan Akşener, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde kendilerini vatandaşın kantarına çıkarak tarttırmak istediklerini dile getirdi.

Akşener, 2023 genel seçimlerinde başarıyı yakalayamadıkları konusunda özeleştiride bulunduklarını ifade etti.

"Şok geçirecekler"

Türkiye'de emeklilerin maaşı, tarım ve hayvancılığın konuşulması gerektiğini ifade eden Akşener, buna rağmen sürekli İYİ Parti'nin konuşulduğunu öne sürdü.

Ak Akşener, "Ülkenin birçok sorunu var onlar konuşulmuyor, hep biz. Allah'ım biliyor ki biz başaracağız. Şok geçirecekler, hiç umulmayan bir büyükşehir de dahil olmak üzere birçok belediye kazanacağız." diye konuştu.

Akşener, partilerinin içerisine kadar uzanan ellerin olduğunu, o elleri parçalayacağını ifade etti.

"O elleri parça parça edeceğim"

Kendilerinin hiçbir partinin iç işlerine karışmadığını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Partimize uzanan eller var. Partimizin içine uzanan eller var. Cenabıhak bana nasip edecek. O elleri parça parça edeceğim. Nasıl kıracağım Allah biliyor. Çünkü biz bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresine karıştığım iddia edildi. Allah şahidimdir tek bir kelime, bir harf bile etmedim. Beni ilgilendirmez, bizi ilgilendirmez. Ayıptır, günahtır. Allah var. Sopa yedik, dayak atıldı, evlerimiz basıldı. Öyle oldu, böyle oldu. Ama böylesine hadi bakalım aleni bir biçimde ilçe başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin istifaya zorlandığı, istifa ettirildiği bir dönemi hiç yaşamadık. İnsanlar geçer gider, öncelikle dürüstlük kalır, ahlak kalır ve siyasi partiler kalır. İYİ Parti inşallah Türkiye yaşadığı sürece yaşayacaktır."