BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  GÜNCEL

50 yıl boyunca gönüllü olarak hafızlık yaptığı camiden son yolculuğuna uğurlandı

50 yıl boyunca gönüllü olarak hafızlık yaptığı camiden son yolculuğuna uğurlandı

Ali Rıza Kahraman (83), 50 yıl boyunca gönüllü olarak hafızlığını yaptığı İzmit Fevziye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Abone ol

İzmit Fevziye Camii'nin gönüllü olarak 50 yıl boyunca hafızlığını yapan Ali Rıza Kahraman, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle dün 83 yaşında hayatını kaybetti. Farklı camilerde de gönüllü olarak müezzinlik, imamlık yapan Kahraman'ın cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alındı. Kahraman'ın cenazesi 50 yıl boyunca hafızlık yaptığı Fevziye Camiinde öğle namazını müteakip kılındı. Cenaze namazını Kahraman'ın arkadaşı Şaban Özbay kıldırdı. Hafız Kahraman'ın cenaze namazına ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kahraman naaşı, kılınan cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Herkes onu ‘Hafız amca' olarak tanırdı"

Herkes tarafından iyi bilindiğini söyleyen Ali İhsan Kahraman, “Ali Rıza Kahraman amcam olur. Herkes onu ‘Hafız amca' olarak tanırdı. Fevziye Camii'nde uzun süre görev yapan din adamıydı. Herkesin çok sevdiği İzmit'in yakından tanıdığı iyi bir insandı. 40-50 yıl kadar müezzinlik yaptı. Allah rahmet eylesin” dedi.

Kahraman'ın akrabası Yasin Koçman ise "Ali Rıza Kahraman amca çok iyi bir insandı. Yıllarca Fevziye Camii'nde hafızlık yaptı, gönüllü olarak çeşitli mescitlerde hocalık yaptı. Bundan herhangi bir kazanç beklemedi. Aynı zamanda esnaflık da yapıyordu" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk savunma sanayisi 2024'te hız kesmeyecek!
Türk savunma sanayisi 2024'te hız kesmeyecek!
Sahildeki işletme alev topuna döndü
Sahildeki işletme alev topuna döndü
Gaziantep’te beton dökümü sonrası inşaat çöktü
Gaziantep’te beton dökümü sonrası inşaat çöktü
İnşaattan düşen işçi yaralandı
İnşaattan düşen işçi yaralandı
Ayı saldırılarından korunmak için 'şarkı söyleyin' önerisi
Ayı saldırılarından korunmak için 'şarkı söyleyin' önerisi
Naci Görür'den Hatay'daki deprem sonrası açıklama
Naci Görür'den Hatay'daki deprem sonrası açıklama
Süper Kupa finali dış basında yankı buldu!
Süper Kupa finali dış basında yankı buldu!
Real Madrid antremanında Arda Güler gelişmesi
Real Madrid antremanında Arda Güler gelişmesi
Yük asansörünün altında kalan kişi hastanede yaşamını yitirdi
Yük asansörünün altında kalan kişi hastanede yaşamını yitirdi
Diyarbakır Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı
Diyarbakır Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı
İspany'da grev nedeniyle 444 uçuş iptal edildi!
İspany'da grev nedeniyle 444 uçuş iptal edildi!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2023'te dünyayı 5 kez turladı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2023'te dünyayı 5 kez turladı!