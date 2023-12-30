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Süper Kupa finali dış basında yankı buldu!

Süper Kupa finali dış basında yankı buldu!

Yabancı spor basını Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finali maçının ertelenmesini internet sitelerinin ana sayfalarından duyurdu. Gazeteler, krizin Atatürk tişörtü giyilmesi ve takımların sahaya çıkarken taşımak istedikleri pankartlar nedeniyle başladığını yazdı.

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Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşmasının ertelenmesi dış basında geniş yankı uyandırdı.

Uluslararası haber ajanslarından Reuters, karşılaşmanın Ankara-Riyad yakınlaşması sonrası bu ülkede düzenlenmek istendiğine dikkat çekti.

Haber ajansı AP ise İspanya ve İtalya süper kupa karşılaşmalarının da ocak ayında Suudi Arabistan'da yapılacağını hatırlattı.

Almanya

Almanya'nın popüler yayın organlarından Bild, "Çöldeki derbide büyük sıkıntı" başlığını attı.

Bild, Suudi polisinin Fenerbahçe soyunma odasına girerek Atatürk baskılı tişörtleri toplamak istediğini de yazdı.

İspanya

İspanyol "Mundo Deportivo" yayını "Türk futbolunda yeni karışıklık" manşetiyle çıktı.

Mundo Deportivo, Suudi yetkililer ile Türk tarafının gün boyu süren müzakerelere rağmen uzlaşamadığını aktardı.

İtalya

İtalyan La Gazetta Dello Sport gazetesi, ertelenen finali "Riyad'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki İstanbul derbisi iptal edildi" başlığıyla servis etti.

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