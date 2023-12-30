BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  SPOR

“Süper kupa finali Adıyaman’da oynansın”

“Süper kupa finali Adıyaman’da oynansın”

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz Suudi Arabistan Riyad’da yaşanan skandalla ilgili açıklama yaparak süper kupa finalinin Adıyaman’da oynanmasını istedi.

Abone ol

Türk milletinin değerlerinin, Cumhuriyetimizin Kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına manevi şahsiyetine yönelik saygısızlığı Türk milletinin affetmeyeceğini kaydeden Genel Başkan Zeynal Abidin Kıymaz, “Organizasyon komitesinin de bu gibi olayların var olabileceğini öngörerek hareket etmesi gerekiyordu. Türkiye’nin iki güzide kulübünün heyet olarak böyle bir saygısızlıkla muhatap olmalarının zeminini hazırlayan yöneticilerden de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hesap sormalıdır. Nihayetinde takımlarımız bu tutumu ret ederek ülkemize finali oynamadan dönmüşlerdir ve kamuoyu da bu davranışı desteklemiştir.
6 Şubat depreminde yer ile yeksan olan Adıyaman’da bu final oynanırsa deprem den etkilenen milyonlarca insanımızın da moral kazanmasına sebep olur onure edilmiş olurlar. Aynı zamanda depremzedelere unutulmadıkları hatırlatılmış olur.

Türkiye Futbol Federasyonu ertelenen Süper kupa finalinin Adıyaman’da oynatılması kararı sadece Türkiye’de değil Dünya’da da takdir edilecektir. Bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonunun değerlendirmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aralık ayının son günlerinde sıcak havayı gören sahile koştu
Aralık ayının son günlerinde sıcak havayı gören sahile koştu
Süper Kupa paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Süper Kupa paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te en çok deprem bölgesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te en çok deprem bölgesini ziyaret etti
Semt pazarında yeni yıl yoğunluğu başladı
Semt pazarında yeni yıl yoğunluğu başladı
NASA'nın Parker keşif aracı Aralık 2024'te Güneş'e en yakın mesafede olacak
NASA'nın Parker keşif aracı Aralık 2024'te Güneş'e en yakın mesafede olacak
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!
SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: Asgari ücret Temmuz'da 20 bin TL'ye bağlanır
SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: Asgari ücret Temmuz'da 20 bin TL'ye bağlanır
Cevdet Yılmaz emekliler için zam oranını açıkladı tarih verdi!
Cevdet Yılmaz emekliler için zam oranını açıkladı tarih verdi!
Ahmet Çakar'ın Süper Kupa krizi paylaşımı sosyal medyada viral oldu
Ahmet Çakar'ın Süper Kupa krizi paylaşımı sosyal medyada viral oldu
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı!
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı!
Uyuz salgınında tehlike geçmedi, vakalar artıyor!
Uyuz salgınında tehlike geçmedi, vakalar artıyor!
Feci kaza! Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Feci kaza! Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü