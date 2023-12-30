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Feci kaza! Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Feci kaza! Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü

Erzurum'un Oltu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

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Arif Ö. idaresindeki otomobil, Erzurum-Ardahan kara yolunun Güzelsu Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, kazada, sürücü ile eşi Nagehan Ö'nün, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan Tuğçe Ö. ise ambulansla kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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