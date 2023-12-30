Bedelli askerlik ücreti 180 bin TL'yi geçebilir

Bedelli askerlik ücretlerinin belirlenecek olan yeni ücreti merakla bekleniyor. Memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendirilen bedelli askerlik ücretinin 183 bin 526 TL'ye çıkmasını öngörülüyor.

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Askerlik çağına gelmiş binlerce gencin beklediği bedelli askerlikte yeni fiyatın ne olacağı merak konusu...

Bilindiği üzere 4 yıl önce yasalaşan kanunla yürürlüğe koyulan bedelli askerlik yılda iki kez zamlanıyor. Son olarak 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartılmıştı.

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi.

2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belirlenecek.

Memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

Buna göre bedelli askerliğe yüzde 30 zam gelmesi halinde ücretin 159 bin 56 TL olacağı öngörülüyor. Yüzde 40 zam yapılması durumunda ise bedelli askerlik tutarı 171 bin 291 liraya ulaşabilir.

Yüzde 50 artış yaşanması halinde toplam ödeme tutarı 183 bin 526 TL olabilir.

Öte yandan bedelli askerlik ücreti, memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile beraber değişiyor. Maaş zamlarının netleşmesiyle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayınlanıyor. Katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor.