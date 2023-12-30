Heyalan nedeniyle kapanan Yüksekova-Van Karayolu tekrar ulaşıma açıldı

Hakkâri’de dün meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Yüksekova-Van Karayolu, ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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Dün sabah saatlerinde Yüksekova-Van Karayolundaki Yeniköprü mevkiinde meydana gelen heyelan, üç kişinin yaralanmasına, yolun ise ulaşıma kapanmasına neden olmuştu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yolun ulaşıma açılması için ekipler seferber edilmişti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol kontrollü olarak ulaşıma açılırken; karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri, sürücülerin daha dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.