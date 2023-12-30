BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  GÜNCEL

Heyalan nedeniyle kapanan Yüksekova-Van Karayolu tekrar ulaşıma açıldı

Heyalan nedeniyle kapanan Yüksekova-Van Karayolu tekrar ulaşıma açıldı

Hakkâri’de dün meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Yüksekova-Van Karayolu, ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Abone ol

Dün sabah saatlerinde Yüksekova-Van Karayolundaki Yeniköprü mevkiinde meydana gelen heyelan, üç kişinin yaralanmasına, yolun ise ulaşıma kapanmasına neden olmuştu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yolun ulaşıma açılması için ekipler seferber edilmişti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol kontrollü olarak ulaşıma açılırken; karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri, sürücülerin daha dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Nalan Ramazanoğlu, Fenerbahçe Alagöz Holding'in yeni genel menajeri oldu
Nalan Ramazanoğlu, Fenerbahçe Alagöz Holding'in yeni genel menajeri oldu
Ekrem İmamoğlu saat verdi: 'Herkesi bayraklarıyla Beşiktaş'a davet ediyorum'
Ekrem İmamoğlu saat verdi: 'Herkesi bayraklarıyla Beşiktaş'a davet ediyorum'
İzmir'de mafya yapıları bir bir çökertildi
İzmir'de mafya yapıları bir bir çökertildi
Siirt'te firari terör zanlısı yakalandı
Siirt'te firari terör zanlısı yakalandı
Bakan Mehmet Özhaseki'den kasım ayı sıcaklık değerlerine ilişkin paylaşım
Bakan Mehmet Özhaseki'den kasım ayı sıcaklık değerlerine ilişkin paylaşım
MİT'ten operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Remziye Altığ etkisiz hale getirildi
MİT'ten operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Remziye Altığ etkisiz hale getirildi
Rusya'dan dondurulan 300 milyar doları için misilleme mesajı
Rusya'dan dondurulan 300 milyar doları için misilleme mesajı
Akıllara durgunluk veren kaza, minibüs kağıt gibi yırtıldı
Akıllara durgunluk veren kaza, minibüs kağıt gibi yırtıldı
Kış aylarının vazgeçilmezi salebe ilgi yoğun başladı
Kış aylarının vazgeçilmezi salebe ilgi yoğun başladı
Kafe küle döndü, 97 yaşındaki adam ağır yaralandı
Kafe küle döndü, 97 yaşındaki adam ağır yaralandı
Seyir halindeki servis otobüsü alev alev yandı
Seyir halindeki servis otobüsü alev alev yandı
TFF Başkanı Büyükekşi istifa etti mi? TFF son kararı açıkladı
TFF Başkanı Büyükekşi istifa etti mi? TFF son kararı açıkladı