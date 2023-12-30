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TFF Başkanı Büyükekşi istifa etti mi? TFF son kararı açıkladı

TFF Başkanı Büyükekşi istifa etti mi? TFF son kararı açıkladı

Suudi Arabistan yetkililerinin Süper Kupa maçında Atatürk pankartlarına onay vermemesiyle başlayan krizin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifa ettiği iddiaları gündeme geldi. TFF'den konuya ilişkin bir açıklama paylaşıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad‘daki Süper Kupa maçında Suudi yetkililerin Atatürk pankatına izin vermemesi sonucunda yaşanan krizin ardından Başkan Mehmet Büyükekşi’nin rahatsızlığı ve istifasıyla ilgili iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

TFF yetkilileri, Büyükekşi'nin istifa haberlerini yalanladı ve bunun asılsız olduğunu söylediler.

Daha sonra Mehmet Büyükekşi’nin odasına çekildiği ve rahatsızlandığı öğrenildi.

Otele ambulans gelip sağlık ekipleri kontrol için Büyükekşi’nin yanına giderken, TFF Başkanı Büyükekşi’nin sağlık durumunun gayet iyi olduğu açıklandı.

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