Ocak ayına dikkat! 2024'le ilgili korkutan tahmin

Astrolog Öner Döşer, 2024 yılında doğal afetlerin ve salgın hastalıkların artacağına dikkat çekti. Deprem olasılığının yüksek olduğu tarihleri sıralayan Döşer, "Doğal afetlerin çok artacağı bir yıla giriyoruz" dedi.

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Ülkelerin finansal, kültürel durumlarını ve güncel olayları tahmin etmede kullanılan ‘dünya astrolojisi’ dersleri veren astrolog Öner Döşer, 2024 yılının salgın hastalıklar ve doğal afetlerle anılacağı uyarısında bulundu.

Ocak ayına dikkat

Döşer, Sözcü'ye şu değerlendirmelerde bulundu: Dünya genelinde JN1 virüsünün yayıldığını görü­yoruz. Salgın hastalıklara dikkat çekmiştik. Şimdi Mars 23 Ocak’a kadar sey­rine devam edecek ve Mars virüslerle, hızlı yayılan salgınlarla ve ateşli hasta­lılarla ilgilidir. Bu yüzden ocak ayına özel dikkat çekmek isterim. İlkbahar aylarında da özellikle nisan ve mayıs aylarında iki tane riskli gezegen kavuşumu var. Bunlardan biri tahıl, toprak ve bitkilerden bula­şabilecek salgınlara dikkat çekerken diğeri sulardan geçebilecek virüs ve salgın­lara dikkat çekiyor.

"Kuraklık konusunda alarm zilleri çalmaya başlayacak"

Satürn’ün Balık bur­cunda seyredeceği 2024 yılında imtihanımız sular, denizler ve okyanuslarla olacak. Su konusunda tasarruflu davranmamız çok önemli. Çünkü bir kuraklık döneminden geç­mekteyiz. Denizlerimizi, okyanusu temiz tutmamız da çok önemli, bu konular­da karşılaşacağımız bazı kritik durumlarla bunu daha iyi anlayabiliriz. Barajlarımız, suyun sak­lanması, tarımda sulama sistemleri, suyu az tükete­rek sulama sağlayan sis­temler çok önemli olacak. İklim değişikliğinin ken­dini daha belirgin göste­receği süreçte, Neptün ve Satürn’ün bir müddet için Koç burcunda seyredeceği 2025 yılı ilkbahar ayla­rından itibaren kuraklık konusunda alarm zilleri çalmaya başlayacak. 2026 yılında bu durum daha da belirginleşecek.

“Büyük İstanbul depremi için kesin bir tarih söylemek zor.."

Deprem olasılıklarını tarih olarak sıralayan Öner Döşer, depremin yerini söylemenin astrolojik açıdan doğru olmadığını belirtti. Dünya ve Türkiye’de 2024’te olası büyük depremler için ise 25 Ocak, 10 Şubat, 24 Nisan, 8 Mayıs, 6 Temmuz, 19 Ağustos, 17 Ekim, 1 Kasım ve 16 Kasım’ı işaret etti. Döşer “19 Ağustos ve 16 Kasım ise en stresli tarihler ve dikkat etmek gerekli” dedi. Beklenen İstanbul depremini sorduğumuzda ise Öner Döşer “Büyük İstanbul depremi için kesin bir tarih söylemek zor ama belirgin tarihler vermek gere­kirse kısa vadede 2026 ve 2027 yılları, uzun vadede 2033-2035 yılları arası dikkatimi çekiyor’’ yanıtını verdi.

Doğal afetlerin çok artacağı bir yıla giriyoruz. Gezegenlerin oluşturduğu geometrik açılara dayalı tahminlerin yanı sıra artan güneş aktivitesi de bu riski artırmaktadır. Güneş aktivitelerinin artış ve azalış döngüleri doğal afetlerin döngüleriyle de örtüşmektedir. Jüpiter geniş çaplı olayları, Uranüs ise depremleri temsil eder. Bu yıl bu ikisinin yakınlaştığı dönemlerde daha fazla sayıda deprem görebiliriz. 2024 yılının ilk yarısı bu açıdan dikkat çekmektedir. Ama Uranüs ve Satürn ile dizilimde olan yeniay ve dolunaylar yılın ikinci yarısında da mevcut. Aşırı yağış, sel, su baskınları açısından dikkat çeken tarihler: 10 Şubat civarı, 24 Şubat civarı, 28-29 Şubat arası, 1 Mart civarı, 9-12 Mart arası, 20-25 Mart arası, 3 Nisan civarı, 8 Nisan civarı, 24 Nisan civarı.

Yangınlar açısından dikkat çeken tarihler: 20-23 Mayıs arası, 29 Mayıs civarı, 3 Haziran civarı, 6 Haziran civarı, 4 Ağustos civarı, 14 Ağustos civarı.

Fırtınalı, aşırı rüzgârlı hava koşulları riski: 20-23 Mayıs arası, 26 Mayıs civarı, 11 Haziran civarı, 20-22 Temmuz arası, 14 Ağustos civarı, 11 Eylül civarı, 18 Eylül civarı, 2 Ekim civarı, 17 Ekim civarı, 1 Kasım civarı, 19 Kasım civarı, Aralık ayının ilk günleri, 15 Aralık civarı, 27 Aralık civarı.

Agresyon yüksek olacak

Kulaklar ve boyun boğaz bölgesi sorunları tiroit bozuklukları, denge bozuklukları manyetik alan rahatsızlıkları ve elektromanyetik zehirlenme çok sık görülebilir. Aynı zamanda kanla taşınan hastalıklar. Soğuk algınlıklarının artması. İlkbahar aylarında zayıf bağışıklık potansiyeli çok artıyor özel dikkat gerektiriyor. Kış aylarında özellikle Ocak’ın 20’li tarihlerinden itibaren kalp dolaşım ve solunumla ilgili sağlık riskleri artıyor. Şubat ortalarına da dikkat çekmek istiyorum. Zihinsel, mental sağlık problemleri de çok artacak ilkbahar aylarında. Yani akıl sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Agresyon yüksek olacak.