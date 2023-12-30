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Sahte içkiye büyük darbe, 2 tona yakın ele geçirildi

Sahte içkiye büyük darbe, 2 tona yakın ele geçirildi

Tekirdağ'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 2 tona yakın sahte içki ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde alkollü içki sahteciliği/kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde il genelinde 40 adreste eş zamanlı olarak arama yapıldı. Yapılan arama/denetleme faaliyetleri neticesinde 1 ton 670 litre şarap, 146 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 45 litre etil alkol, 174 adet alkollü içki aroması, 350 adet kapüşon, bin 535 adet sahte bandrol, bin 230 adet etiket, 380 adet boş şişe, 200 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olayda 6 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM ve 4733 SKM suçlarından yasal işlemler başlatıldı.

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