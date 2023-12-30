BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  GÜNCEL

Eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen 2 otobüs yolcusu tutuklandı

Eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen 2 otobüs yolcusu tutuklandı

Kütahya’da durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan ve eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde taşıdığı şüphesiyle çevreyolu üzerinde durdurulan otobüste yolculuk yapan iki şahsın eşyalarında yapılan aramada, 152,05 gram metamfetamin ve 9,95 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kaybolan 90 yaşındaki yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
Kaybolan 90 yaşındaki yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
Elektrik kontağından çıkan yangın aracı küle çevirdi
Elektrik kontağından çıkan yangın aracı küle çevirdi
Restoran ve kafeler için yeni dönem başlıyor! Ticaret Bakanlığı duyurdu
Restoran ve kafeler için yeni dönem başlıyor! Ticaret Bakanlığı duyurdu
Bakanlık 2024 yılı tamir ve ayar ücretlerini belirledi! Su, elektrik ve gaz...
Bakanlık 2024 yılı tamir ve ayar ücretlerini belirledi! Su, elektrik ve gaz...
10 yıldır direksiyon sallayan servis şoförü Fatma görenleri şaşırttı
10 yıldır direksiyon sallayan servis şoförü Fatma görenleri şaşırttı
Sancaktepe'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyon devrildi
Sancaktepe'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyon devrildi
Arnavutköy’de “Kışlık Lezzetler Festivali” başladı
Arnavutköy’de “Kışlık Lezzetler Festivali” başladı
Kaçak göçmenler, cayrokopter devriyesine takıldı
Kaçak göçmenler, cayrokopter devriyesine takıldı
Riyad'da krizi kim çıkardı? Yıldıray Oğur'un yazısı gündem oldu
Riyad'da krizi kim çıkardı? Yıldıray Oğur'un yazısı gündem oldu
Aydın'da 73 yıllık tarihi stadyum yıkılıyor!
Aydın'da 73 yıllık tarihi stadyum yıkılıyor!
Sis ve gizli buzlanma kazaya neden oldu
Sis ve gizli buzlanma kazaya neden oldu
Çin internet test uydularını fırlattı
Çin internet test uydularını fırlattı